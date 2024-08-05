Корнеев: «У Облякова в ЦСКА одна роль — быть лучшим в каждом матче»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев прокомментировал результаты армейцев на старте сезона.

4 августа ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 5:1 в рамках 3-го тура РПЛ.

«ЦСКА производит хорошее впечатление. Организация и мысль тренера видны, но все равно команде очень не хватает скамейки для того, чтобы быть в тройке. Мусаев идет уверенной дорогой, чтобы стать базовым игроком. Тамерлан — умница, но чтобы полноценно заменить Чалова ему надо пройти долгий путь. Качества для этого есть. У Облякова всего одна роль в ЦСКА, с которой он справляется каждый год — быть лучшим в каждом матче, не важно, на какую позицию его поставят. Это фундаментальный игрок ЦСКА», — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

По итогам 3-х туров московский клуб с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и выиграла у «Пари НН» (3:0) и «Оренбурга».