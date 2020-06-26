Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Настрой — боевой, — сказал в эфире «Матч Премьер» Шалимов. — У нас была неделя, команда восстановилась. Как команда подготовилась — покажет игра. Постараемся сыграть правильно и добиться положительного результата. Будет ли с «Сочи» сложнее, чем с «Крыльями»? Это разные соперники, разные схемы. Между ними нет никакой связи. Мы готовились к «Сочи» под схему, по которой играет эта команда. Будем ли играть первым номером? Мы не планируем все таким образом. Если нам удастся завладеть мячом, то мы это будем делать. Если будут проблемы и нас заставят обороняться, будем выходить в контратаки. Мы настраиваемся играть агрессивно и владеть инициативой, но есть и соперник, который на сегодняшний день является очень сильным.