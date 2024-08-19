Форвард «Краснодара» Мойзес: «Дубль в игре с «Пари НН»? Все дело в менталитете»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал дубль в матче с «Пари НН» (2:1) в 5-м туре РПЛ.

«Думаю, все дело в моем менталитете. Я верил, что смогу выйти и забить в этой игре. Моя внутренняя вера помогает мне делать это», — цитирует форварда «РБ Спорт».

В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях против московского «Динамо» 25 августа.