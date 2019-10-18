«Нам небезразлична судьба любимой команды». Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну

Группа болельщиков «Спартака» «Комитет-2023» написало письмо владельцу клуба Леониду Федуну. В нем речь идет о предстоящей передаче клуба под контроль фанатов. В чпстности болельщики просят подробно описать условия этого процесса.

Письмо болельщикров «Спартака»:

Президенту и владельцу ФК «Спартак» (Москва) Федуну Л.А.



Уважаемый Леонид Арнольдович, к Вам обращается инициативная группа болельщиков ФК «Спартак» (Москва) «Комитет-2023», которая на данный момент представляет интересы чуть менее ста болельщиков.

Мы обращаемся к Вам по поводу Вашего заявления об уходе со всех постов и передаче управления футбольным клубом «Спартак» (Москва) его болельщикам в 2023-м году. Нам, как болельщикам с большим стажем, небезразлична судьба нашей любимой команды, и мы очень заинтересованы, чтобы судьба клуба решалась не посторонними людьми, поэтому просим вас о следующем.

Мы хотим узнать условия передачи клуба — огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнётся этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.

Мы обращаемся к Вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет всё-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях.

При этом мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что в перспективе мы очень скромные миноритарии, так как-то, что мы могли бы приобрести, наверняка будет лишь долей процента после запятой и нескольких нулей. Но мы только капля в огромном море объединений болельщиков, которым точно так же небезразлична судьба клуба, поэтому мы уверены, что наше предложение не окажется единственным.

Мы просим Вас огласить все условия передачи как можно раньше, так как мы тоже хотим быть полностью подготовленными к сделке в 2023-м году. По крайней мере, обрисуйте схематически контуры этой сделки на данный момент.

?Также, со своей стороны, мы готовы показать, что полны решимости работать по осуществлению сделки. Мы предлагаем организовать проектную экспертную команду, в которую войдут обе стороны участников предполагаемой сделки: как работники клуба, так и компетентные в организационных и финансово-юридических вопросах болельщики.