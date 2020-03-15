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Надо ли продолжать чемпионат России? Мнение Семина

21:34
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Ростовом» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России (3:1) высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом.

Как стало известно «СЭ», во вторник, 17 марта, после видеооконференции УЕФА с участием руководителей национальных федераций, ассоциаций лиг и клубов РПЛ на общем собрании, скорее всего, примет решение о приостановке чемпионата России.

РПЛ.Чемпионат России по футболу, с высокой долей вероятности, будет приостановлен

— Правильно ли сейчас продолжать чемпионат?

— Руководители знают, что лучше. Футбол одно, но здоровье людей другое, и более важное. Не могу сказать. Есть люди, которые отвечают за здоровье страны. И есть отвечающие за здоровье игроков. (Юрий Плохотниченко)

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