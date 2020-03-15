Надо ли продолжать чемпионат России? Мнение Семина

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Ростовом» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России (3:1) высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом.

Как стало известно «СЭ», во вторник, 17 марта, после видеооконференции УЕФА с участием руководителей национальных федераций, ассоциаций лиг и клубов РПЛ на общем собрании, скорее всего, примет решение о приостановке чемпионата России.

— Правильно ли сейчас продолжать чемпионат?

— Руководители знают, что лучше. Футбол одно, но здоровье людей другое, и более важное. Не могу сказать. Есть люди, которые отвечают за здоровье страны. И есть отвечающие за здоровье игроков. (Юрий Плохотниченко)