Надо ли продолжать чемпионат России? Мнение Семина
21:34
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Ростовом» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России (3:1) высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом.
Как стало известно «СЭ», во вторник, 17 марта, после видеооконференции УЕФА с участием руководителей национальных федераций, ассоциаций лиг и клубов РПЛ на общем собрании, скорее всего, примет решение о приостановке чемпионата России.
— Правильно ли сейчас продолжать чемпионат?
— Руководители знают, что лучше. Футбол одно, но здоровье людей другое, и более важное. Не могу сказать. Есть люди, которые отвечают за здоровье страны. И есть отвечающие за здоровье игроков. (Юрий Плохотниченко)
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи