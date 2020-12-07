На матче «Сочи» — «Ахмат» присутствует манекен Владимира Федотова
18:49
Болельщики «Сочи» принесли на матч 17-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» манекен с лицом главного тренера Владимира Федотова. В предыдущей игре против «Урала» (0:1) специалист был удален с поля и не сможет присутствовать на тренерской скамейке сегодня.
Игра «Сочи» — «Ахмат» начнется в 19.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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