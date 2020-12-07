Болельщики «Сочи» принесли на матч 17-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» манекен с лицом главного тренера Владимира Федотова. В предыдущей игре против «Урала» (0:1) специалист был удален с поля и не сможет присутствовать на тренерской скамейке сегодня.

Игра «Сочи» — «Ахмат» начнется в 19.00 по московскому времени.