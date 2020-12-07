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На матче «Сочи» — «Ахмат» присутствует манекен Владимира Федотова

18:49
Манекен Владимира Федотова на матче &quot;Сочи&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Фото скриншот "Матч Премьер"
Манекен Владимира Федотова на матче &quot;Сочи&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Фото скриншот "Матч Премьер"
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Болельщики «Сочи» принесли на матч 17-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» манекен с лицом главного тренера Владимира Федотова. В предыдущей игре против «Урала» (0:1) специалист был удален с поля и не сможет присутствовать на тренерской скамейке сегодня.

Игра «Сочи» — «Ахмат» начнется в 19.00 по московскому времени.

Сочи — Ахмат

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