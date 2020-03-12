На гостевой матч с ЦСКА «Уфа» получит 50 билетов

ЦСКА выделит «Уфе» 50 билетов на матч 22-го тура чемпионата России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова.

Ранее армейский клуб сообщил, что на матчи с «Уфой» и «Зенитом» смогут попасть только владельцы абонементов после специальной жеребьевки.

В Москве введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.