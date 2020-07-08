На «Газпром Арене» Кокорина встретили аплодисментами
8 июля 2020, 17:55
Болельщики «Зенита» аплодисментами отреагировали на фамилию нападающего «Сочи» Александра Кокорина во время объявления состава южной команды.
Сегодня «Зенит» принимает «Сочи» в матче 27-го тура Тинькофф премьер-лиги.
Напомним, Кокорин находится в аренде у южан из петербургского клуба. (Гоша Чернов)
Фамилию Кокорина встретили аплодисментами — настолько громкими, насколько это вообще возможно при таком числе зрителей. pic.twitter.com/G7k58UmXxx— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 8, 2020
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...