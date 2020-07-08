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На «Газпром Арене» Кокорина встретили аплодисментами

8 июля 2020, 17:55
Александр Кокорин. Фото "СЭ"
Александр Кокорин. Фото "СЭ"
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Болельщики «Зенита» аплодисментами отреагировали на фамилию нападающего «Сочи» Александра Кокорина во время объявления состава южной команды.

Сегодня «Зенит» принимает «Сочи» в матче 27-го тура Тинькофф премьер-лиги.

Напомним, Кокорин находится в аренде у южан из петербургского клуба. (Гоша Чернов)

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