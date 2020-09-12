«Мы не играем в куклы». «Спартак» подколол ЦСКА перед дерби
17:12
13 сентября в рамках 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет против ЦСКА.
В преддверии дерби красно-белые выпустили в Twitter ролик, который посвящен предстоящему матчу. «Спартак» не упустил возможности уколоть будущего соперника, вспомнив не самую выдающуюся передачу с пародией на «Куклы», которая выходила на ЦСКА ТВ.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи