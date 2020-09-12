«Мы не играем в куклы». «Спартак» подколол ЦСКА перед дерби

13 сентября в рамках 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет против ЦСКА.

В преддверии дерби красно-белые выпустили в Twitter ролик, который посвящен предстоящему матчу. «Спартак» не упустил возможности уколоть будущего соперника, вспомнив не самую выдающуюся передачу с пародией на «Куклы», которая выходила на ЦСКА ТВ.