Мусаев рассказал, как Галицкий поддерживал его во время серии «Краснодара» без побед

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (4:2) в матче 14-го тура РПЛ рассказал, как президент клуба Сергей Галицкий поддерживал его во время семиматчевой серии «быков» без побед в чемпионате России.

Победа над армейцами стала для «Краснодара» первой в турнире с 29 августа.

«От Сергея Николаевича всегда была только поддержка, он всегда рядом. Я много с ним разговаривал, он мне сказал: «Будь спокойным, так бывает. Мы три года делали отличную работу, в этом году — ошиблись. Ошибаемся все вместе». То есть, если есть какие-то моменты, не может быть виноват только тренер. Трансферы, травмы и так далее — есть какие-то моменты, на которые сложно повлиять. Поэтому он всегда говорит: «Будь спокоен, мы знаем, как ты работаешь, и результаты, которые есть, ни на что не влияют», — заявил Мусаев.

«Краснодар» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре «быки» сыграют на выезде против «Динамо».

(Кирилл Радченко)