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Мусаев рассказал, как Галицкий поддерживал его во время серии «Краснодара» без побед

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (4:2) в матче 14-го тура РПЛ рассказал, как президент клуба Сергей Галицкий поддерживал его во время семиматчевой серии «быков» без побед в чемпионате России.

Победа над армейцами стала для «Краснодара» первой в турнире с 29 августа.

«От Сергея Николаевича всегда была только поддержка, он всегда рядом. Я много с ним разговаривал, он мне сказал: «Будь спокойным, так бывает. Мы три года делали отличную работу, в этом году — ошиблись. Ошибаемся все вместе». То есть, если есть какие-то моменты, не может быть виноват только тренер. Трансферы, травмы и так далее — есть какие-то моменты, на которые сложно повлиять. Поэтому он всегда говорит: «Будь спокоен, мы знаем, как ты работаешь, и результаты, которые есть, ни на что не влияют», — заявил Мусаев.

«Краснодар» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре «быки» сыграют на выезде против «Динамо».

(Кирилл Радченко)

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Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:2
ЦСКА

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Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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