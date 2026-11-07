Мурад Мусаев — о критиках: «Какой-нибудь клоун, бывший футболист, живет нашими поражениями»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (4:2) жестко высказался о критике в свой адрес. Благодаря этой победе «быки» прервали семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

«Придет время, когда мне нужно будет уйти. Я должен посмотреть всем в глаза и сделать это, если причина только во мне. Поэтому такая жизнь у нас, у тренеров. И это, конечно, было тяжелое время, но в тяжелое время мы видим, кто что из себя представляет внутри команды, вокруг команды. Мы видим и плохих людей, которые, не знаю...

Например, какой-нибудь клоун, бывший футболист, который только живет нашими поражениями, для него это прямо как мед, чтобы мы проиграли, чтобы меня уволили. Жалкие люди вылезают в эти сложные времена, но в то же время мы увидели светлых людей, которые нас поддерживали, несмотря ни на что», — сказал Мусаев.

Один из постоянных критиков Мусаева — бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой, который постоянно называет тренера «Краснодара» нефутбольным человеком.

Кирилл Радченко