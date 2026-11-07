Кокшаров о промахе Пуси по пустым воротам в матче с «Динамо»: «Сказал ему, чтобы не думал об этом. Это сложный эпизод»
Нападающий «Факела» Александр Кокшаров прокомментировал «СЭ» поражение от «Динамо» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ и поддержал своего одноклубника Белайди Пуси, который не попал по пустым воротам на 79-й минуте встречи при счете 1:1.
— «Факел» в очередной раз упустил очки на последних минутах. Это уже как система. Почему так? Есть ли у вас ответ на этот вопрос?
— У меня — нет. Я не аналитик, не тренер, а футболист. Я, грубо говоря, далеко от этого эпизода нахожусь. Так, со стороны, вообще не знаю, с чем связать.
— А что тренерский штаб говорит? Почему это происходит?
— Именно почему так происходит — нет такого вопроса. Все тренеры требуют, чтобы была максимальная концентрация с первой до последней минуты.
— Не могу не спросить про момент вашего коллеги Белайди Пуси. Были ли подобные промахи в вашей карьере?
— В моей — не было, но хочется сказать, что на него «напали». Это обычная ситуация для нападающего, потому что и великие футболисты промахивались. Понятное дело, что если у него спросишь, хотел ли он забить — он, конечно, хотел, и это просто дело случая, поэтому не надо на него накидываться. Вся ситуация вместе образовалась не очень, но я думаю, что это, наоборот, будет толчком для него, и в будущем он будет еще больше забивать.
— Вы уже успели как-то поддержать партнера?
— Я сразу на поле подошел и сказал, чтобы он об этом не думал. Это сложно выбросить из головы, но я попытался найти какие-то слова.
— Комментатор матча сказал, что это была ваша лучшая игра за «Факел». Как вы сами считаете?
— Сложно сказать. Лучшая, наверное, будет, когда будут голы. Я над этим работаю и надеюсь, что они придут.
«Факел» с 6 очками в 14 матчах находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ-2026/27. В следующем туре воронежцы сыграют на выезде против «Акрона» 21 ноября.
(Арсений Ерихонов)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2