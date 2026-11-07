Кокшаров о промахе Пуси по пустым воротам в матче с «Динамо»: «Сказал ему, чтобы не думал об этом. Это сложный эпизод»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров прокомментировал «СЭ» поражение от «Динамо» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ и поддержал своего одноклубника Белайди Пуси, который не попал по пустым воротам на 79-й минуте встречи при счете 1:1.

— «Факел» в очередной раз упустил очки на последних минутах. Это уже как система. Почему так? Есть ли у вас ответ на этот вопрос?

— У меня — нет. Я не аналитик, не тренер, а футболист. Я, грубо говоря, далеко от этого эпизода нахожусь. Так, со стороны, вообще не знаю, с чем связать.

— А что тренерский штаб говорит? Почему это происходит?

— Именно почему так происходит — нет такого вопроса. Все тренеры требуют, чтобы была максимальная концентрация с первой до последней минуты.

— Не могу не спросить про момент вашего коллеги Белайди Пуси. Были ли подобные промахи в вашей карьере?

— В моей — не было, но хочется сказать, что на него «напали». Это обычная ситуация для нападающего, потому что и великие футболисты промахивались. Понятное дело, что если у него спросишь, хотел ли он забить — он, конечно, хотел, и это просто дело случая, поэтому не надо на него накидываться. Вся ситуация вместе образовалась не очень, но я думаю, что это, наоборот, будет толчком для него, и в будущем он будет еще больше забивать.

— Вы уже успели как-то поддержать партнера?

— Я сразу на поле подошел и сказал, чтобы он об этом не думал. Это сложно выбросить из головы, но я попытался найти какие-то слова.

— Комментатор матча сказал, что это была ваша лучшая игра за «Факел». Как вы сами считаете?

— Сложно сказать. Лучшая, наверное, будет, когда будут голы. Я над этим работаю и надеюсь, что они придут.

«Факел» с 6 очками в 14 матчах находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ-2026/27. В следующем туре воронежцы сыграют на выезде против «Акрона» 21 ноября.

(Арсений Ерихонов)