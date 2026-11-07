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Кокшаров о промахе Пуси по пустым воротам в матче с «Динамо»: «Сказал ему, чтобы не думал об этом. Это сложный эпизод»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров прокомментировал «СЭ» поражение от «Динамо» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ и поддержал своего одноклубника Белайди Пуси, который не попал по пустым воротам на 79-й минуте встречи при счете 1:1.

— «Факел» в очередной раз упустил очки на последних минутах. Это уже как система. Почему так? Есть ли у вас ответ на этот вопрос?

— У меня — нет. Я не аналитик, не тренер, а футболист. Я, грубо говоря, далеко от этого эпизода нахожусь. Так, со стороны, вообще не знаю, с чем связать.

— А что тренерский штаб говорит? Почему это происходит?

— Именно почему так происходит — нет такого вопроса. Все тренеры требуют, чтобы была максимальная концентрация с первой до последней минуты.

— Не могу не спросить про момент вашего коллеги Белайди Пуси. Были ли подобные промахи в вашей карьере?

— В моей — не было, но хочется сказать, что на него «напали». Это обычная ситуация для нападающего, потому что и великие футболисты промахивались. Понятное дело, что если у него спросишь, хотел ли он забить — он, конечно, хотел, и это просто дело случая, поэтому не надо на него накидываться. Вся ситуация вместе образовалась не очень, но я думаю, что это, наоборот, будет толчком для него, и в будущем он будет еще больше забивать.

— Вы уже успели как-то поддержать партнера?

— Я сразу на поле подошел и сказал, чтобы он об этом не думал. Это сложно выбросить из головы, но я попытался найти какие-то слова.

— Комментатор матча сказал, что это была ваша лучшая игра за «Факел». Как вы сами считаете?

— Сложно сказать. Лучшая, наверное, будет, когда будут голы. Я над этим работаю и надеюсь, что они придут.

«Факел» с 6 очками в 14 матчах находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ-2026/27. В следующем туре воронежцы сыграют на выезде против «Акрона» 21 ноября.

(Арсений Ерихонов)

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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 10
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 4
И К Ж
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