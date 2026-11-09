Мусаев объяснил, почему Кордоба не сразу набрал форму после чемпионата мира

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал, как две травмы повлияли на подготовку нападающего Джона Кордобы к сезону-2026/27.

— В матче с ЦСКА мы увидели прежнего Кордобу. Настоящий Джон вернулся?

— Многие забывают, что Кордоба не только на чемпионате мира травмировался, но еще и в мае во время финала Кубка России. Он не играл за Колумбию в контрольных матчах, в первой встрече на ЧМ. Готовился индивидуально, по ускоренной программе, а когда набрал форму и снова был хорош, получил повреждение с Ганой. Еще более серьезное. И не только сборы пропустил с «Краснодаром», но и первые четыре тура. Фактически все лето он занимался индивидуально. Конечно, тяжело сразу выйти на свой уровень, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

7 ноября Кордоба забил два мяча в ворота ЦСКА (4:2). Колумбиец отличился на 16-й минуте после передачи Кристиана Кардозо, а на 82-й оформил дубль, замкнув навес того же партнера.