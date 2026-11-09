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Мусаев объяснил, почему Кордоба не сразу набрал форму после чемпионата мира

Мусаев объяснил, почему Кордоба не сразу набрал форму после чемпионата мира

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал, как две травмы повлияли на подготовку нападающего Джона Кордобы к сезону-2026/27.

— В матче с ЦСКА мы увидели прежнего Кордобу. Настоящий Джон вернулся?

— Многие забывают, что Кордоба не только на чемпионате мира травмировался, но еще и в мае во время финала Кубка России. Он не играл за Колумбию в контрольных матчах, в первой встрече на ЧМ. Готовился индивидуально, по ускоренной программе, а когда набрал форму и снова был хорош, получил повреждение с Ганой. Еще более серьезное. И не только сборы пропустил с «Краснодаром», но и первые четыре тура. Фактически все лето он занимался индивидуально. Конечно, тяжело сразу выйти на свой уровень, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

7 ноября Кордоба забил два мяча в ворота ЦСКА (4:2). Колумбиец отличился на 16-й минуте после передачи Кристиана Кардозо, а на 82-й оформил дубль, замкнув навес того же партнера.

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Джон Кордоба
Мурад Мусаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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