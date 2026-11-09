Мусаев рассказал о поддержке Бердыева и Гаджиева во время кризиса «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал, кто из известных российских специалистов поддержал его на фоне неудачных результатов команды.

— Кто поддержал в трудную минуту, кроме Сергея Галицкого и других руководителей клуба?

— От коллег мне особенно запомнились два звонка. Очень долго разговаривали с Курбаном Бердыевым, также важный диалог был с Гаджи Гаджиевым. Александр Григорян всегда поддерживает, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

Бердыев известен по работе с «Рубином» и «Ростовом». Казанская команда под его руководством дважды становилась чемпионом России. Гаджиев возглавлял «Анжи», «Крылья Советов» и другие клубы РПЛ. До победы над ЦСКА (4:2) 7 ноября «Краснодар» не выигрывал в чемпионате на протяжении семи матчей. После 14 туров команда занимает третье место с 26 очками.