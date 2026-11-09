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Мусаев рассказал о поддержке Бердыева и Гаджиева во время кризиса «Краснодара»

Мусаев рассказал о поддержке Бердыева и Гаджиева во время кризиса «Краснодара»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал, кто из известных российских специалистов поддержал его на фоне неудачных результатов команды.

— Кто поддержал в трудную минуту, кроме Сергея Галицкого и других руководителей клуба?

— От коллег мне особенно запомнились два звонка. Очень долго разговаривали с Курбаном Бердыевым, также важный диалог был с Гаджи Гаджиевым. Александр Григорян всегда поддерживает, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

Бердыев известен по работе с «Рубином» и «Ростовом». Казанская команда под его руководством дважды становилась чемпионом России. Гаджиев возглавлял «Анжи», «Крылья Советов» и другие клубы РПЛ. До победы над ЦСКА (4:2) 7 ноября «Краснодар» не выигрывал в чемпионате на протяжении семи матчей. После 14 туров команда занимает третье место с 26 очками.

Мурад Мусаев.«Сейчас время интернет-героев, которые не отвечают за свои слова». Мусаев — о победе над ЦСКА и критиках

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Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
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Мусаев рассказал, как Кордоба поддержал его после неудачного матча «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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