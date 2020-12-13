Мусаев: «Матч с «Локомотивом» мог закончиться и с другим счетом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгром «Локомотива» (5:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

— Несмотря на счет, был сложный матч, — отметил Мусаев. — Мы ярко провели первую половину первого тайма. Но у соперника в концовке была возможность отыграть один мяч, не получилось. У нас моментов было в несколько раз больше, но и забивать мы должны были больше. Хорошо сыграли замены, мы забрали концовку матча. Все вкупе принесло нам победу, мы ее заслужили.

— Матчи с «Локомотивом» всегда принципиальные, но заканчиваются обычно без разгрома. Чем объясните такой счет?

— Все игры принципиальные, нам важно побеждать в каждом матче. Сегодня мы были лучше, у нас было больше возможностей в плане замен. Они усилили игру. Тем не менее, матч на матч не приходится. Он мог закончиться и с другим счетом.

— Как оцените качество контратак в сегодняшнем матче и в течение сезона?

— У нас быстрая группа атаки, и если соперник вынужден отыгрываться, он открывается, дает нам свободные зоны, откуда мы можем забить. Сегодня у нас было больше возможностей, выбегали хорошо, но реализация должна быть лучше.

(Екатерина Потапова)