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Мурад Мусаев: «Винить можем только себя. Сами осложнили себе жизнь»

22:56
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался разочарован исходом перенесенного матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).

— Добивается результата тот, кто меньше ошибается. Дарим победу сопернику, — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». — Да, тяжелый график. Но в таких условиях играют все.

Отдали все силы во второй тайме, но не смогли сравнять счет. Винить можем только себя. Сами осложнили себе жизнь.

У Вильены мышечная травмы. У Кайю и Вандерсона температур. Анализы чистые.

Дело не в скамейке. А дело в том, что мы не имеем права совершать такие ошибки.

Краснодар — Динамо

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