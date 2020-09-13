Мурад Мусаев: «Как это «Краснодар» не был готов играть с «Ротором»? Странное заявление»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал отмену матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ротора». Игра должна была состояться сегодня, но была отменена незадолго до начала в связи со вспышкой заражений у волгоградцев.

— Конечно, неприятно попадать в такую ситуацию, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Третий раз у нас это за последнее время. До этого в последний момент узнали, что не будет игр с «Оренбургом» и «Динамо». Конечно, это немного скомкивает подготовку. Но мы сейчас живем в такое время, поэтому должны быть готовы к любым развитиям событий. Наша задача теперь оперативно отреагировать на это, перестроить свои тренировки, думать уже о следующем сопернике.

— Вам будет легче без нагрузки?

— Нет, нам не будет легче. Нам нужна эта нагрузка была, потому что наша подготовка к ней сводилась. Мы ее получим завтра, только уже немного в других условиях. Поэтому играть нужно было. Игроки были в сборной, мы не могли тренироваться в полном составе. Матч нужен был, завтра попытаемся это восполнить.

— Тренер «Ротора» сказал, что они были готовы играть и предположил, что, может быть, вы не были готовы?

— Как это мы не были готовы, если мы уже выходили на разминку? Это странное заявление. От нас ничего не зависело, нас никто не спрашивал. У них вчера 10 футболистов было с положительным тестом, еще сегодня три. Если бы сегодня было ноль заболевших и игру бы отменили, я бы понял. Но видно же, что вирус ходит в команде.