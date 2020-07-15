«Мой братан». Реакция Жиго на гол Соболева «Ахмату»
15 июля 2020, 22:38
Форвард «Спартака» Александр Соболев после победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ опубликовал в Instgram видео своего гола в ворота грозненцев. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Ты все видел. С победой, идем дальше. Жиго — гигант», — написал в Instagram Соболев.
«Мой братан», — отреагировал в комментариях защитник красно-белых Самюэль Жиго, написав сообщение на русском языке.
В сезоне-2019/20 Соболев провел 28 матчей в чемпионате России, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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