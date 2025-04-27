Газзаев — о дерби: «ЦСКА был лучше «Спартака» на протяжении всего матча»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе армейцев в дерби над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Считаю, ЦСКА победил абсолютно заслуженно, — говорит Газзаев. — Все закономерно. Армейцы играли лучше на протяжении всего матча. Выглядели целостнее. В первом тайме подопечные Николича вообще ничего не позволили создать команде Станковича! Очень надежная игра в обороне! Мне понравился ЦСКА. Прочная команда.

— То есть план Николича сыграть вторым номером сработал?

— Да я бы не говорил про «второй номер». Да, «Спартак» в первые 15 минут больше владел мячом. А толку? Потом игра выровнялась, соперники осторожничали. Никто не хотел рисковать. ЦСКА все перекрыл и сам забил со стандарта. Все по делу.

— А как вам игра после перерыва?

— ЦСКА был острее впереди, конкретнее. Вспомните момент у Облякова, когда хозяев выручил Максименко. Понравилось, что армейцы четко выполняли тренерскую установку. Надежная игра в обороне уже становится визитной карточкой этой команды.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.