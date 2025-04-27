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Сегодня, 10:30

Газзаев — о дерби: «ЦСКА был лучше «Спартака» на протяжении всего матча»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе армейцев в дерби над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Считаю, ЦСКА победил абсолютно заслуженно, — говорит Газзаев. — Все закономерно. Армейцы играли лучше на протяжении всего матча. Выглядели целостнее. В первом тайме подопечные Николича вообще ничего не позволили создать команде Станковича! Очень надежная игра в обороне! Мне понравился ЦСКА. Прочная команда.

— То есть план Николича сыграть вторым номером сработал?

— Да я бы не говорил про «второй номер». Да, «Спартак» в первые 15 минут больше владел мячом. А толку? Потом игра выровнялась, соперники осторожничали. Никто не хотел рисковать. ЦСКА все перекрыл и сам забил со стандарта. Все по делу.

— А как вам игра после перерыва?

— ЦСКА был острее впереди, конкретнее. Вспомните момент у Облякова, когда хозяев выручил Максименко. Понравилось, что армейцы четко выполняли тренерскую установку. Надежная игра в обороне уже становится визитной карточкой этой команды.

Маркиньос, Матвей Кисляк, Иван Обляков и&nbsp;Валерий Газзаев.«Абсолютно заслуженная победа ЦСКА! Угальде потерял уверенность из-за Станковича». Газзаев — о дерби

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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