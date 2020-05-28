Мостовой прокомментировал возобновление бундеслиги и РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии и РПЛ.

— Футбол вроде бы начинается. Германия начала, хоть уже есть радость, только без зрителей. Все чемпионаты, и у нас, который начнется, тоже будет без зрителей, — сказал Мостовой во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, что бундеслига возобновилась 16 мая. Чемпионат России будет возобновлен 21 июня. До конца сезона-2019/20 в РПЛ осталось сыграть 8 туров.