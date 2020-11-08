Михаил Кержаков — о Дзюбе: «Подъехал КАМАЗ шуточек за 200»
21:41
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1) вышел в прямой эфир студии «Матч ТВ».
Первым делом он поинтересовался, присутствует ли среди экспертов Владимир Быстров: «Володька в студии?!»
Затем он ответил на вопросы про ситуацию, в которой оказался форвард команды из Санкт-Петербурга Артем Дзюба.
— Подъехал КАМАЗ шуточек за 200. Ничего экстраординарного не произошло! — сказал Кержаков.
— Почистили ли телефон?
— Мне чистить нечего. А за остальных не ручаюсь.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи