В «Пари НН» рассказали о работе Романцева советником клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал роль бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева в жизни клуба.

70-летний Романцев занимает пост советника нижегородского клуба с декабря 2023 года.

«Про советы не могу сказать, потому что это клубная история. Общаемся довольно часто, Олег Иванович приезжал несколько раз и публично, и не публично. Дает очень правильные и мудрые советы, потому что зачастую в спешке самое гениальное не можешь сформулировать. Оно простое, оно на поверхности, и Олег Иванович со своим опытом может очень быстро отсеять шелуху, отделить зерна от плевел и выдать совет, который будет максимально целевым, без воды, без непонятных смыслов», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

«Пари НН» проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в двух стартовых турах РПЛ. В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 31 июля.