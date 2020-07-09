Медведев рассказал, как изменится бюджет «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о чемпионстве команды. Также он поделился мнением о бюджете клуба.

— Мы достойно пережили это время, — цитирует Медведева «Спорт уик-энд». — В середине марта было принято единственно правильное решение: не отпускать футболистов из расположения команды. Ни россиян, ни легионеров. Хотя были желающие уехать из Санкт-Петербурга. Сегодня все признают, что руководство клуба совместно с медицинским персоналом поступило верно. Мы постепенно переходили к занятиям на базе, а затем к командным тренировкам. Благодаря слаженной работе обошлись без травм и подошли к возобновлению чемпионата в хорошей физической форме.

— В нынешних реалиях бюджет «Зенита» сократится...

— Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» — это не художественный образ, а реальность.

Давайте завоюем Кубок России, а уж потом будем говорить о новых контрактах! Ребята получили заслуженные золотые медали, а теперь будем настраиваться на достойное завершение сезона.