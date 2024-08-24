Медведев объяснил появление в стартовом составе «Зенита» Вендела и Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» объяснил появление в стартовом составе Вендела и Педро.

«Благодаря врачам, физиотерапевтам и самим ребятам», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Азметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро пропустят матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».

Игры между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене». Начало — в 17.30 мск.