ЦСКА — «Акрон»: видео голов

ЦСКА на своем поле принимает «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ.

49-я минута. Мусаев — 1:0

60-я минута. Обляков — 2:0

ЦСКА в случае победы может обойти 4 команды в турнирной таблице и подняться на четвертое место в РПЛ.