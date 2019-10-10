Медведев объяснил, почему Малкому сделали операцию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что Малком был прооперирован только через два месяца после получения травмы потому, что изначально в операции не было необходимости.

— Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было, — цитируют «РИА «Новости» Медведева. — Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были в том числе и российские специалисты. В консультациях участвовали врачи с мировым именем. На основе этих консультаций наш медицинский штаб принял решение об операции.

Операция прошла успешно. Сегодня Малком возвращается в Петербург и начнет программу реабилитации. До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки.

22-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за «Зенит». Он перешел в команду из «Барселоны». Малком получил повреждение 10 августа в матче чемпионата России против «Динамо» (2:0) и с тех пор не появлялся на поле.

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