Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1) подвел итоги встречи и поздравил Кирилла Новикова? с набранным очком.

— Мы начали оба тайма очень плохо, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — В первом тайме пропустили мяч. Если говорить в целом, то результат матча закономерен. Было много единоборств, где не уступало «Динамо». Счет по игре.

«Динамо» поменяло схему, со сменой тренера появилась уверенность такая, ребята поддержали своего тренера. Это неплохо для начала. Поздравляю Кирилла Александровича.

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