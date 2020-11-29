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Матч «Урал» — «Сочи» пройдет без использования офсайдных линий ВАР

11:39
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Матч 16-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Сочи» пройдет без использования ВАР офсайдных линий, информирует официальный сайт РФС.

Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим является невозможным использование технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола ВАР. Основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме.

Урал — Сочи

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212783

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