Матч 16-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Сочи» пройдет без использования ВАР офсайдных линий, информирует официальный сайт РФС.

Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим является невозможным использование технологии определения офсайда в данном матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола ВАР. Основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме.