Матч «Тамбов» — «Сочи» не состоится из-за девяти положительных тестов на коронавирус у южан
15:36
Матч 29-го тура между «Сочи» и «Тамбовом» не состоится, сообщает официальный сайт РПЛ. Девять представителей южан дали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны сегодня, 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.
«Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тамбов» (28) — 14-й. По регламенту южанам засчитают техническое поражение. В этом случае «Тамбов» обезопасит себя от вылета в ФНЛ.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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