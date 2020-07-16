Матч 29-го тура между «Сочи» и «Тамбовом» не состоится, сообщает официальный сайт РПЛ. Девять представителей южан дали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны сегодня, 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.

«Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тамбов» (28) — 14-й. По регламенту южанам засчитают техническое поражение. В этом случае «Тамбов» обезопасит себя от вылета в ФНЛ.