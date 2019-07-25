13:59 | Футбол — РПЛ

Матч "Ростов" - "Спартак" стал самым посещаемым во втором туре РПЛ

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Официальный Twitter "Ростова" сообщает, что матч со "Спартаком" (2:2) стал самым посещаемым во втором туре чемпионата России. 35 865 зрителей присутствовало на игре. Встреча проходила в Ростове-на-Дону.

 

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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