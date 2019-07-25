Матч "Ростов" - "Спартак" стал самым посещаемым во втором туре РПЛ

Официальный Twitter "Ростова" сообщает, что матч со "Спартаком" (2:2) стал самым посещаемым во втором туре чемпионата России. 35 865 зрителей присутствовало на игре. Встреча проходила в Ростове-на-Дону.

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Друзья, мы снова лучшие!



Спасибо за Вашу поддержку! pic.twitter.com/Qq8rfP1sXF — Football Club Rostov (@rostovfc) July 25, 2019

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