Матч «Ростов» — «Ротор» отменен из-за коронавируса
09:35
РПЛ на официальном сайте сообщила, что матч 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Ротором» не состоится.
«Ротор» уведомил о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба.
Ранее матч 7-го тура чемпионата России между «Ротором» и «Краснодаром»был отменен за час до начала. Десять представителей «Ротора» (9 игроков и тренер) сдали положительные тесты на коронавирус. «Краснодару» была присуждена победа 3:0.
«Ротор» с 2 очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 11 баллов и 8-я строчка.
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