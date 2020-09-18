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Матч «Ростов» — «Ротор» отменен из-за коронавируса

09:35
Болельщики «Ротора». Фото ФК «Ротор»
Болельщики «Ротора». Фото ФК «Ротор»
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РПЛ на официальном сайте сообщила, что матч 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Ротором» не состоится.

«Ротор» уведомил о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба.

Ранее матч 7-го тура чемпионата России между «Ротором» и «Краснодаром»был отменен за час до начала. Десять представителей «Ротора» (9 игроков и тренер) сдали положительные тесты на коронавирус. «Краснодару» была присуждена победа 3:0.

«Ротор» с 2 очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 11 баллов и 8-я строчка.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25557.html

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