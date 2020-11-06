Матч «Химки» — «Рубин» пройдет без зрителей
17:00
В Подмосковье продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Рубином» пройдет без присутствия зрителей, сообщает сайт подмосковного клуба.
Аккредитованные представители СМИ, как и ранее, смогут работать на матче в соответствии с ограничениями Роспотребнадзора, соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/noyabr/match-khimki-rubin-proydet-bez-zriteley/
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