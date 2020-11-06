В Подмосковье продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Рубином» пройдет без присутствия зрителей, сообщает сайт подмосковного клуба.

Аккредитованные представители СМИ, как и ранее, смогут работать на матче в соответствии с ограничениями Роспотребнадзора, соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.