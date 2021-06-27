«Спартак» поздравил Умярова с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Наиля Умярова. Сегодня ему исполнился 21 год.

Как сообщает официальный сайт клуба, перед началом тренировки команда поздравила Умярова с днем рождения, а на ужине его ждал праздничный торт.

«В «коридоре» мне прилично досталось от ребят, даже цепочку сорвали, — сказал игрок. — Артем Геннадьевич Ребров постарался. Но ничего, при случае отомщу!»

В прошедшем сезоне футболист провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал три результативные передачи.