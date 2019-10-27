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Маркус Берг: «Я думал, арбитр покажет желтую карточку»

21:41
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг после ничьей в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга»? (1:1) прокомментировал свое удаление, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

За что удален Берг?

— Я старался сыграть в мяч, но, к сожалению, не получилось, — заявил Берг. — Я еще не смотрел повтор, но раздосадован тем, как поступил. Не было смысла спорить с судьей. Я думал, что он покажет желтую карточку, но он показал красную, и с этим решением я спорить не стал. Это мнение арбитра. Могу только пожелать здоровья игроку.

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