Марко Николич: «Сейчас нужно забыть о Лиге чемпионов»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» заявил, что команде сейчас нельзя думать о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.
— Сложный график, — заявил Николич в эфире «Матч Премьер» — Поменяли немного состав, сделали ротацию. Мы хотим набирать очки, биться за первую строчку. Но нас ждет тяжелый матч. В первую очередь, с психологической точки зрения. Но сейчас нужно забыть о Лиге чемпионов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.