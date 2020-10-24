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Марко Николич: «Сейчас нужно забыть о Лиге чемпионов»

18:54
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» заявил, что команде сейчас нельзя думать о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

— Сложный график, — заявил Николич в эфире «Матч Премьер» — Поменяли немного состав, сделали ротацию. Мы хотим набирать очки, биться за первую строчку. Но нас ждет тяжелый матч. В первую очередь, с психологической точки зрения. Но сейчас нужно забыть о Лиге чемпионов.

Локомотив — Ротор

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