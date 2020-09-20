РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Марко Николич: «Камано пока что не готов на все 90 минут»

22:07
Марко Николич. Фото ФК «Локомотив».
Марко Николич. Фото ФК «Локомотив».
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0) отдельно рассказал о некоторых игроках московского клуба.

— Показалось, что Смолов не захотел уходить с поля, когда готовился выйти Лисакович, поэтому вы заменили Эдера. Я ошибаюсь?

— Я вчера разговаривал с Эдером — у него были небольшие проблемы со здоровьем на тренировке, но он очень хотел сыграть, — цитирует тренера сайт «Локо». — Сегодняшний матч стал сотым для него за «Локомотив». Мы поздравили Эдера, как и Рифата, отмечавшего сегодня день рождения. Во втором тайме во время паузы Эдер показал, что не может продолжать, поэтому мы скорректировали замену.

— Камано ушел на 64-й минуте. Вы им недовольны, или он устал?

— Устал. Камано пришел к нам после долгого перерыва — в последний раз он играл в прошлом году. Поэтому Франсуа пока что не готов на все 90 минут, но может быть свежим 45-60 минут. Идет ротация, это нормально.

— Следующий матч с ЦСКА. На что будете обращать внимание при подготовке?

— ЦСКА — очень хорошая команда. Мне нравится, как они играют. Не только в последнем сезоне, но после смены схемы и перестройки. У них появились новые качественные игроки. Мы будем готовы к дерби.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22775

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир