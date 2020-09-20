Марко Николич: «Камано пока что не готов на все 90 минут»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0) отдельно рассказал о некоторых игроках московского клуба.

— Показалось, что Смолов не захотел уходить с поля, когда готовился выйти Лисакович, поэтому вы заменили Эдера. Я ошибаюсь?

— Я вчера разговаривал с Эдером — у него были небольшие проблемы со здоровьем на тренировке, но он очень хотел сыграть, — цитирует тренера сайт «Локо». — Сегодняшний матч стал сотым для него за «Локомотив». Мы поздравили Эдера, как и Рифата, отмечавшего сегодня день рождения. Во втором тайме во время паузы Эдер показал, что не может продолжать, поэтому мы скорректировали замену.

— Камано ушел на 64-й минуте. Вы им недовольны, или он устал?

— Устал. Камано пришел к нам после долгого перерыва — в последний раз он играл в прошлом году. Поэтому Франсуа пока что не готов на все 90 минут, но может быть свежим 45-60 минут. Идет ротация, это нормально.

— Следующий матч с ЦСКА. На что будете обращать внимание при подготовке?

— ЦСКА — очень хорошая команда. Мне нравится, как они играют. Не только в последнем сезоне, но после смены схемы и перестройки. У них появились новые качественные игроки. Мы будем готовы к дерби.