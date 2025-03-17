Маркиньос заявил, что победа над «Зенитом» очень многое значит для «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал «СЭ» о важности победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.
— Что для вас значит победа над «Зенитом», чемпионом России?
— Это очень многое значит для нас. Мы должны продолжать работать с тем же усердием, чтобы иметь возможность выиграть чемпионат.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.
Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.
Новости