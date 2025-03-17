Источник: игроки «Спартака» получили пятикратные премиальные после победы над «Зенитом»

Футболисты «Спартака» получили увеличенные премии после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Гонорары игроков были увеличены в пять раз. Игроки стартового состава получили по 2,1 миллиона рублей, вместо 420 тысяч, которые полагаются за победу. Игроки, вышедшие на замену, получили по 1 миллиону рублей, а те, кто так и не появился на поле — по 435 тысяч.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.