17 марта, 15:31

Источник: игроки «Спартака» получили пятикратные премиальные после победы над «Зенитом»

Руслан Минаев
Футболисты «Спартака» празднуют победу в матче против «Зенита» (2:1).
Фото ФК «Спартак»

Футболисты «Спартака» получили увеличенные премии после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Гонорары игроков были увеличены в пять раз. Игроки стартового состава получили по 2,1 миллиона рублей, вместо 420 тысяч, которые полагаются за победу. Игроки, вышедшие на замену, получили по 1 миллиону рублей, а те, кто так и не появился на поле — по 435 тысяч.

Даниил Денисов, Пабло Солари, Кристофер Мартинс и&nbsp;Маркиньос после матча.Кураж Мартинса и Умярова совпал с отсутствием Вендела. «Спартак» выиграл у «Зенита» центр поля, а с ним — и матч

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 36

    Болельщики и пр. получили новые тарифы

    18.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    за ромбик жопу рвали, ага))):laughing: а в Питере рвут жопу за галочку))) только КПРФ рвет жопу за Россию — думайте об этом, когда будете ставить закорючку в бюллютени в следущий раз)))

    18.03.2025

  • Ю.Ю.

    Всё, всё, сдаюсь.

    17.03.2025

  • Каспийский берег

    Ну и правильно. Так контракты надо составлять. Премиальные за победу по определенному коэффициенту. А ЗП мизерная. Тогда будут биться а не сидеть с кайфом на лавке

    17.03.2025

  • анатолий еремин

    Не поленитесь подсчитайте сколько нарушений было у Эраковича за матч,думаю с десяток или около этого, пдюс постоянные прерикания с судьей после почти каждого нарушения. Желтая же показана только на последней минуте матча. При равном количестве нарушений 19 у Спартака 18 у Зенита,у Спартака в два раза больше желтых,две из них в первом тайме,когда Москвичи вообще не давали продыху гостям из Питера. Неужели Спартаковцы играли так грубо что наиграли на 4 желтых? Уверен что нет,Иванов пытался сбить Москвичей с ритма своими свистками и в прошлые сезоны это часто получалось.

    17.03.2025

  • Andre_Saratov

    Я вот тоже не появился на поле. Переведите по СБП.

    17.03.2025

  • Aleksejs

    Не верю я в это , главное в СМИ разогнать движуху.

    17.03.2025

  • E54

    А газовики сколько отгруили за два не назначенных пенальти? Все судейки - газовые. Или Дюков не зенитовец?

    17.03.2025

  • hattabych

    Это у тебя гудрон. Нефть жидкая, она не пилится. ))

    17.03.2025

  • sdf_1

    Для таких заявлений Карпов должен иметь доступ к финансово-хозяйственной деятельности "Спартака". Вряд ли он у него есть. Так что врёт, пытаясь поднять собственную значимость

    17.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Карпову верить - себя не уважать!

    17.03.2025

  • Evgen

    А Иванову газ отключили навсегда.

    17.03.2025

  • _моро

    вот оно че, михалыч)...

    17.03.2025

  • Ю.Ю.

    Чтобы самая титулованная команда, именуемая отдельной частью населения "народной", выплачивала такие премиальные за победу, над каким-то клубом из заМКАДья? Да кто ж в это поверит...

    17.03.2025

  • Аглицкий юмор

    Поздравляю вас, соврамши.

    17.03.2025

  • chep

    Пятикратные премиальные, детская радость в раздевалки и на поле. Становится понятно насколько крут Зенит, что победа над ним впервые за 7,5 лет вызывает свинячий восторг! Зенит для Спартака, это просто другая галактика к которой они смогли прикоснуться на 90 минут!

    17.03.2025

  • Ю.Ю.

    А ещё кто наиграл на красную? Или только Эракович?

    17.03.2025

  • БорщисалО

    Понятно теперь что Бабич Соболю сказал на том фото, что многие постят... ))

    17.03.2025

  • vlad654

    Карп и родную мать обманет, лишь бы хайпануть этому козлу, веры ему нет никакой.

    17.03.2025

  • lvb

    Пятикратные вряд ли.. Врет Ванька). Если бы 5:0 вдули, то вот тогда... ууууу. А так .. в двойном размере)

    17.03.2025

  • xfox

    Ну ,раз народная команда! Значит .Народу и платить!

    17.03.2025

  • анатолий еремин

    Верь сайту но на красную Эракович тоже наиграл. И на пенальти тоже.

    17.03.2025

  • Ю.Ю.

    Странно. А сайт РФС утверждает, что наиграл и получил. Кому верить...

    17.03.2025

  • xfox

    Придётся опять закупать гречку!

    17.03.2025

  • vlad654

    С арифметикой не в ладах?

    17.03.2025

  • Ю.Ю.

    Это как так?

    17.03.2025

  • анатолий еремин

    А может и тебе отстегнуть? Судейка как раз судил в пользу голубых, пару пеналей не назначил Эраковичу даже желтую не дал хотя тот на красную наиграл

    17.03.2025

  • clyushnikoff

    автор обдристался, не пяти кратное а пятидесятикратное ХА-ХА-ХА

    17.03.2025

  • valantinestukalov

    И честно поделились с судейкой,без которого не было бы победы и следовательно такой большой премии

    17.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ну а че б не базарить народное бабло? автолюбители-пенсионеры все оплятят).

    17.03.2025

  • СереХа

    Может хватит мою нефть пилить?

    17.03.2025

    • Смородская: «Глушенков, возможно, слегка травмирован и не готов, по мнению Семака. «Спартаку» повезло»

    Маркиньос заявил, что победа над «Зенитом» очень многое значит для «Спартака»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

