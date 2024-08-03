«Акрон» — «Динамо»: судья не удалил игрока хозяев
На 78-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Динамо» судья Павел Шадыханов зафиксировал нарушение правил со стороны игрока хозяев поля Константина Савичева, ошибочно не вынес ему второе предупреждение в этой игре и не удалил. В том эпизоде футболист, наказанный штрафным ударом, рукой прервал острую атаку бело-голубых. Не сфоли он, динамовцы получили бы шанс провести перспективную атаку — они втроем оказались бы против трех соперников.
В отличие от встречи «Крылья Советов» — «Ростов», в которой три футболиста гостей находились за линией офсайда и речи ни о каких перспективах быть не могло, но Евгений Кукуляк ошибочно наказал Романа Евгеньева второй желтой карточкой за игру рукой и СПА, тут наоборот следовало применить дисциплинарную санкцию. А раз она была бы второй (первое предупреждение Савичев получил еще до перерыва), футболисту «Акрона» пришлось бы покинуть поле.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0