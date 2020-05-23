Мария Погребняк рассказала, как семья лечится от коронавируса

Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка рассказала, как ее семья лечится от коронавируса. Ранее стало известно, что футболист сдал положительный анализ на наличие коронавирусной инфекции, позднее стало известно, что заразились его дети и супруга.

— Сегодня третьи сутки заболевания, — написала Погребняк. — У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды. Мое лечение: пока лечить по симптоматике. Антибиотики не пью. Муж находится в больнице, проходит курс лечения, двусторонняя пневмония. У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель. Ему по КТ поставили пневмонию, прописали антибиотик сумамед. Пашка (младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37. Из лечения — обильное питье. Завтра повторно сдаем кровь. Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас. Мы надеемся, что скоро все это закончится!