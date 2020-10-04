Марадишвили стал первым игроком ЦСКА 2000-го года рождения, забившим в РПЛ
12:27
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили стал первым футболистом красно-синих 2000-го года рождения, которому удалось отличиться забитым мячом в матче чемпионата России.
Марадишвили забил гол в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:0). Мяч стал первым для 20-летнего футболиста в составе основной команды ЦСКА. Также, в этой встрече свой первый гол за армейцев забил хавбек Бактиер Зайнутдинов.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maradishvili-pervyy-igrok-2000-goda-rozhdeniya-zabivshiy-v-rpl/
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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