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Марадишвили стал первым игроком ЦСКА 2000-го года рождения, забившим в РПЛ

12:27
Константин Марадишвили. Фото ПФК ЦСКА
Константин Марадишвили. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили стал первым футболистом красно-синих 2000-го года рождения, которому удалось отличиться забитым мячом в матче чемпионата России.

Марадишвили забил гол в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:0). Мяч стал первым для 20-летнего футболиста в составе основной команды ЦСКА. Также, в этой встрече свой первый гол за армейцев забил хавбек Бактиер Зайнутдинов.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maradishvili-pervyy-igrok-2000-goda-rozhdeniya-zabivshiy-v-rpl/

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