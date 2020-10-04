Марадишвили стал первым игроком ЦСКА 2000-го года рождения, забившим в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили стал первым футболистом красно-синих 2000-го года рождения, которому удалось отличиться забитым мячом в матче чемпионата России.

Марадишвили забил гол в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:0). Мяч стал первым для 20-летнего футболиста в составе основной команды ЦСКА. Также, в этой встрече свой первый гол за армейцев забил хавбек Бактиер Зайнутдинов.