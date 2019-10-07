Мануэл Фернандеш: «Что больше всего нравится в России? Гречка»
15:42
Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью клубной пресс-службе рассказал о любви к гречневой каше.
— Что больше всего нравится в России? Гречка, — приводит слова Фернандеша пресс-служба «Краснодара». — В России я открыл для себя гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион. Даже когда я нахожусь в других странах.
В текущем сезоне 33-летний Фернандеш провел 2 матча за «быков» и не отметился результативными действиями. Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 года по лето 2019-го.
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