Мамаев назвал самого жесткого тренера в карьере

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев считает бывшего тренера ЦСКА Валерия Газзаева самым жестким, с кем ему приходилось работать.

«Самый жесткий тренер, у которого приходилось пахать на тренировках? Газзаев однозначно. У него нагрузки были запредельные. В «Ростове» тренировки более интенсивные, тяжелые, потом «тренажерка». В свои 32 я понимаю, что надо выдавать на тренировках максимум», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».

«У Карпина есть такая «фишка». Если заметил, что игрок на тренировке не выкладывается, он на следующий день приходит, открывает телефон со статистикой. И показыет твои результаты. И спрашивает: «Почему так?». А у меня дочка заболела в тот день, почти не спал», — сказал Мамаев.