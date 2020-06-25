Малком: «У «Зенита» лучший стадион и лучшие болельщики»

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал победу над ЦСКА (4:0) в матче 23-го тура РПЛ. Бразилец отметился дублем.

— Сложная игра, сильный соперник, на поле которого всегда тяжело выступать, — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита». — Но в этот раз было чуть проще, потому что ЦСКА был лишен поддержки своих болельщиков. Мы хорошо распорядились возможностями, использовали свои моменты. Было здорово! Теперь важно продолжать в том же духе.

— Первый из двух мячей вы отпраздновали, показав фирменный жест Дзюбы.

— Таким образом я выразил свою благодарность Артему. Он ведь мог и сам ударить по воротам в том моменте, но вместо этого сбросил мяч мне. Затем последовала ошибка защитника, я воспользовался ей, забил гол — и тем жестом сказал Дзюбе «спасибо!».

Чтобы продолжить движение к цели, требуется отдать все силы. У нас впереди четыре домашних матча на нашем роскошном стадионе, и мы обязаны выиграть все. Да, на трибунах будет лишь 10% болельщиков, но я уверен — со стартового и до финального свистка они будут поддерживать нас так, что на «Газпром Арене» будет ощущаться традиционный аншлаг! У нас лучший стадион и лучшие болельщики, они очень помогают нам, и мы должны стремиться к победам ради них.

— Игра против «Крыльев Советов» может сделать чемпионство еще ближе. Думаете об этом?

— Нет, мы движемся шаг за шагом, гол за голом, думаем лишь о каждом следующем матче. Прекрасно понимаем, что чемпионат еще не закончен, и, чтобы взять золото, мы должны отлично выполнить свою работу. Конечно, мы хотим стать чемпионами, но никто из нас не будет праздновать победу раньше времени.