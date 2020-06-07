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Максим Митрофанов: «Футбол существует для болельщиков»

21:20
«ВЭБ-Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«ВЭБ-Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов поделился своим мнением о матчах без зрителей.

— Когда находишься на футбольном стадионе, и по каким-то причинам матч проходит без зрителей, обычно это проходит, когда матч либо товарищеский, либо клубы находятся под санкциями со стороны футбольных властей за нарушения какие-то дисциплинарные, всегда ловишь себя на том, что это какой-то сюрреализм, что это событие, которого быть не должно. Такое же отношение и у игроков. Мы играем для болельщиков, и футбол существует для болельщиков, — сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 19 июня. До окончания сезона осталось сыграть 8 туров. На трибуны будут пускать 10 процентов от вместимости стадиона. При этом болельщики гостевых команд не смогут посещать игры своей команды.

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