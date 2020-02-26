Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков, арендованный у «Спартака», поделился впечатлениями от самарского клуба.

— Эмоции только положительные, потому что лучше уйти в аренду и больше играть, — цитирует Глушенкова пресс-служба «Крыльев». — Я рад, дальше надо прогрессировать.

Коллектив принял хорошо, знаю многих молодых футболистов, они мне помогают. Дальше буду знакомиться с остальными игроками. Божович спросил, как я проводил предыдущие сборы, сколько минут сыграл и так далее.

— Какие задачи ставите перед собой?

— Надо показывать результативные действия: голы и передачи. В основном это самое главное.

— Приятно, что в команде есть бывшие игроки «Чертаново»?

— Да, они мне помогают. Мне проще влиться в коллектив.

— Удалось прогуляться по городу?

— Пока нет, я только второй день в Самаре. Знаю, что зимой здесь очень холодно и много снега (смеется).