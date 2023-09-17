Деменко: «Вряд ли Сергеев думает об уходе из «Зенита», его все устраивает»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о нападающем сине-бело-голубых Иване Сергееве.

«Какие перспективы у Сергеева в «Зените», учитывая конкуренцию в атаке? Все зависит от него, как он будет забивать, место в составе никому не гарантировано. Это игрок, который ищет моменты, может забивать. Тот же Кассьерра год сидел и ждал своего момента, сейчас, наоборот, ждет Сергеев. Они нестабильны. Вряд ли сейчас Иван думает о смене клуба, думаю, его все прекрасно устраивает. Он может задуматься, если дольше будет сидеть в запасе», — приводит слова Деменко Legalbet.

В нынешнем сезоне 28-летний Сергеев провел за «Зенит» 9 матчей во всех турнирах и забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.