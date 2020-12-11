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Маклаков: «Вся чехарда в «Спартаке» скажется на команде»

20:40
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Встреча пройдет в субботу, 12 декабря.

Во вторник, 8 декабря, «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

— Игра будет очень непростая, — сказал Маклаков. — Сохранить настрой футболистов и не расслабляться — это уже задача руководства команды. Но я думаю, что это все равно скажется на команде. Вся эта очередная чехарда в клубе — хорошего она никогда не приносит. Но надеюсь, футболисты смогут справиться с эмоциями. Надеюсь, сыграют они достойно.

(Алла Родкина)

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