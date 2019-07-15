23:23 | Футбол — РПЛ

Мачей Рыбус: "Смолова не хватало"

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Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус после матча 1-го тура премьер-лиги против "Рубина" (1:1) заявил, что его команде не хватало форварда Федора Смолова, который пропустил встречу из-за небольшой травмы. 

- Не забили пенальти в первом тайме. И у нас, и у "Рубина" были моменты, - сказал Рыбус

- Главный тренер "Рубина" сказал, что пенальти в ворота гостей был не совсем честным. Что вы думаете?

- Не видел. Надо пересмотреть повтор. 

- Было много моментов. Что с реализацией?

- В Суперкубке все реализовали (улыбается). На самом деле, не так уж и много было шансов забить. Разве что у Коломейцева в конце стопроцентный. С "Зенитом" было лучше. Но и "Рубин" - непростой соперник.

- Всего 10 тысяч фанатов на трибунах. Не чувствовали нехватку болельщиков?

- Играли же в понедельник. Вообще, это вопрос к руководству. 

- Смолова не хватало?

- Думаю, да. Он много забивает голов. Но и Эдер очень старался.

- Кварацхелия забил. Обижены на него?

- Конечно, нет. Желаем ему удачи. У нас он не так много играл. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

Локомотив - Рубин

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