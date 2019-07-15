Мачей Рыбус: "Смолова не хватало"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус после матча 1-го тура премьер-лиги против "Рубина" (1:1) заявил, что его команде не хватало форварда Федора Смолова, который пропустил встречу из-за небольшой травмы.

- Не забили пенальти в первом тайме. И у нас, и у "Рубина" были моменты, - сказал Рыбус.



- Главный тренер "Рубина" сказал, что пенальти в ворота гостей был не совсем честным. Что вы думаете?



- Не видел. Надо пересмотреть повтор.



- Было много моментов. Что с реализацией?



- В Суперкубке все реализовали (улыбается). На самом деле, не так уж и много было шансов забить. Разве что у Коломейцева в конце стопроцентный. С "Зенитом" было лучше. Но и "Рубин" - непростой соперник.



- Всего 10 тысяч фанатов на трибунах. Не чувствовали нехватку болельщиков?



- Играли же в понедельник. Вообще, это вопрос к руководству.



- Смолова не хватало?



- Думаю, да. Он много забивает голов. Но и Эдер очень старался.



- Кварацхелия забил. Обижены на него?



- Конечно, нет. Желаем ему удачи. У нас он не так много играл. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

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