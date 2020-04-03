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Мацей Вилюш: «Карпин подрался с охраной аэропорта, когда команду не пустили погреться»

12:50
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Защитник «Урала» Мацей Вилюш поделился мнением о работе с главным тренером «Ростова» Валерием Карпина.

— Мне запомнилось то, что когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером, — цитирует Вилюш «Накануне». — Было видно, что Карпин большая персона.

Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против «Спартака», было очень холодно.

Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернемся обратно и погреемся».

Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной.

Хорошо, что тогда все обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы все для нас было комфортно и чтобы мы не заболели.

Дополнительная информация:

https://www.nakanune.ru/articles/115973/

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