Мацей Вилюш: «Карпин подрался с охраной аэропорта, когда команду не пустили погреться»

Защитник «Урала» Мацей Вилюш поделился мнением о работе с главным тренером «Ростова» Валерием Карпина.

— Мне запомнилось то, что когда мы выходили из гостиницы перед играми в любых городах, болельщики всегда хотели сфотографироваться с нашим тренером, — цитирует Вилюш «Накануне». — Было видно, что Карпин большая персона.

Кстати, мне сразу вспоминается такой случай. Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против «Спартака», было очень холодно.

Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: «Давайте вернемся обратно и погреемся».

Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала нам, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной.

Хорошо, что тогда все обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы все для нас было комфортно и чтобы мы не заболели.